Мантуров: Попавшие под параллельный импорт бренды не просили об исключении из списка

Иностранные компании, товары которых разрешены для параллельного импорта в Россию, пока не просили об их исключении из перечня. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Из тех [компаний], кто уже в списке, пока нет», — заметил министр, отвечая на вопрос, обращались ли уже в ведомство какие-либо фирмы с просьбой исключить их продукцию из перечня.

Глава Минпромторга напомнил, что компании предполагается исключать из списка в случае принятия ими решения о продолжении работы в РФ и возобновлении поставок товаров. «Мы готовы оперативно реагировать», — заверил Мантуров.

Ранее Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров из 96 позиций, которые разрешены для параллельного импорта в Россию. В перечень внесены фото- и видеотехника, запчасти к автомобилям иностранных марок, часы Apple, музыкальные и медицинские инструменты, косметика и бытовая химия, а также компьютерные приставки.

Позднее стало известно, что список запчастей для параллельного импорта предполагается дополнить по просьбе грузоперевозчиков Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».