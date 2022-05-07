По просьбе грузоперевозчиков в РТ дополнят список запчастей для параллельного импорта

Для перевозчиков республики необходимо решить вопрос обновления техники и запчастей, которые ранее закупались в недружественных странах, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, этот вопрос рассмотрела рабочая группа Оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана с участием грузоперевозчиков.

«Обеспечение бесперебойной доставки грузов является одним из важных эелементов обеспечения бесперебойной работы наших предприятий и организаций», – подчеркнул Шагиахметов.

По данным Минтранса РТ, в республике годовой объем перевозок составляет около 120 тонн грузов. Наибольшая доля приходится на автомобильный транспорт – 59%. В Татарстане насчитывается 36 крупных автогрузоперевозчиков республики, в этой сфере занято более 15 тыс. человек.

Министр уточнил, что в настоящее время в стране происходит перестройка логистических цепочек – грузоперевозки из московского узла и северо-западного федерального округа снижены в среднем на 15% и перераспределяются в другие регионы, на Юг и Дальний Восток, что значительно увеличивает километраж перевозок. Спикер заметил, что значительное увеличение расстояния при сохранении тех же объемов грузоперевозок приводит к более быстрому объему износа транспортных средств и расходных материалов грузоперевозчиков.

«В целях обеспечения ритмичности грузопоставок для наших предприятий и организаций, с учетом имеющегося автопарка, для перевозчиков республики необходимо решение вопроса обновления техники и запчастей, которые ранее закупались в недружественных странах», – заявил Шагиахметов.

Он напомнил, что накануне Минюст России зарегистрировал приказ Минпромторга России об утверждении перечня товаров, разрешенных к ввозу в страну без согласия правообладателей – так называемого параллельного импорта

Вместе с тем, он поручил министерству промышленности и торговли совместно с министерством транспорта Татарстана изучить – какие товары, востребованные у автогрузоперевозчиков, не вошли в список и подать предложения для дополнения перечня.

Кроме того, министр отметил, что на балансовых комиссиях совместно с предприятиями республики необходимо проработать вопрос импортозамещения наиболее востребованных комплектующих и запчастей.