Минпромторг утвердил список из 96 товаров для параллельного импорта в Россию

Минпромторг утвердил список товаров из 96 позиций, которые разрешены для параллельного импорта в Россию. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса, <…> при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», — говорится в тексте документа.

В список включены фото- и видеотехника, запчасти к автомобилям иностранных марок, включая люксовые, часы Apple, музыкальные и медицинские инструменты, косметика и бытовая химия, а также приставки XBox и PlayStation.

Ранее Правительство РФ легализовало ввоз иностранных товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на них на российском рынке.

Ранее многие компании заявили об уходе из России либо приостановке производства после начала спецоперации на Украине и введения после этого санкций со стороны стран Запада. О начале операции 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.