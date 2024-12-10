Мантуров назначен председателем оргкомитета по подготовке к празднованию 400-летия Челнов

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Первый вице-премьер России Денис Мантуров возглавил оргкомитет, который займется подготовкой к празднованию 400-летия Набережных Челнов, а также 50-летия со дня выпуска первого грузовика «Камаз» (2026 год). Данное распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заместителем председателя организационного комитета назначили министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Помимо него, в состав комитета вошли замминистра культуры РФ Жанна Алексеева, замруководителя Росмолодежи Денис Аширов, замминистра спорта России Мгер Гандилян, замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев и замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев заявлял, что 400-летие Автограда поможет укрепить «Родину Камаза» соцобъектами. Он подчеркнул, что юбилей — это не просто праздник, а кропотливая работа руководителей города и других органов власти, нацеленная на то, чтобы дальше дать новый импульс развитию социально-культурной сферы.

До этого «Татар-информ» писал, что Центробанк РФ выпустит памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля в честь 400-летия Автограда.

Напомним, согласно русским летописям Челны впервые упомянули в 1626-м - именно тогда в дворцовом селе Елабуга образовалась «община из новых крестьян елабужан» во главе с Федором Поповым. В том же году Попов с несколькими семействами перешел через Каму и засел на «готовых домах». Поселение, основанное в 1626 году сначала называли Чалнинский починок. Потом его переименовали в Береговые, Бережные и, наконец, в Набережные Челны.