Магдеев заявил, что 400-летие Челнов поможет укрепить город социальными объектами

Любой юбилей — это новый импульс для развития социально-культурной сферы и возможность укрепиться социальными объектами. Такое мнение во время аппаратного совещания озвучил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

В 2026 году в городе отметят сразу две значимые даты — 400-летие Челнов и 50-летие выпуска первого КАМАЗа.

«Юбилей — это не просто праздничное мероприятие, это кропотливая работа, которая предстоит руководству города совместно с федеральными и республиканскими органами власти для того, чтобы дальше дать новый импульс развитию социально-культурной сферы. В этом состоит задача муниципальной власти наряду с поддержкой малого, среднего и крупного бизнеса», — отметил он.

Магдеев рассказал, что аналогичная история происходила на полувековой юбилей автогиганта в 2019 году. Тогда город получил средства на строительство театра «Мастеровые», ледового дворца «КАМАЗ» и современной онкологической больницы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что земля под строительство горбольницы № 5 была изъята у бизнесмена.