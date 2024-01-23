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Магдеев заявил, что 400-летие Челнов поможет укрепить город социальными объектами
Любой юбилей — это новый импульс для развития социально-культурной сферы и возможность укрепиться социальными объектами. Такое мнение во время аппаратного совещания озвучил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
В 2026 году в городе отметят сразу две значимые даты — 400-летие Челнов и 50-летие выпуска первого КАМАЗа.
«Юбилей — это не просто праздничное мероприятие, это кропотливая работа, которая предстоит руководству города совместно с федеральными и республиканскими органами власти для того, чтобы дальше дать новый импульс развитию социально-культурной сферы. В этом состоит задача муниципальной власти наряду с поддержкой малого, среднего и крупного бизнеса», — отметил он.
Магдеев рассказал, что аналогичная история происходила на полувековой юбилей автогиганта в 2019 году. Тогда город получил средства на строительство театра «Мастеровые», ледового дворца «КАМАЗ» и современной онкологической больницы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что земля под строительство горбольницы № 5 была изъята у бизнесмена.
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