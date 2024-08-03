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ЦБ выпустит 3 тыс. памятных серебряных монет к 400-летию Челнов
ЦБ России принял решение выпустить в 2026-м памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля в честь 400-летия Набережных Челнов.
Согласно приложению пресс-службы Центробанка, монета будет изготовлена из серебра 925 пробы, качество чеканки – пруф (от англ. proof – монеты высшего качества, имеющие ровную зеркальную поверхность поля и контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа. Чеканятся полированными штемпелями на полированных заготовках).
Название монеты: «400-летие основания города Набережные Челны». Тираж составит 3 тыс. экземпляров.
Напомним, в русских летописях Челны впервые упоминаются в 1626 году - именно тогда в дворцовом селе Елабуга образовалась «община из новых крестьян елабужан» во главе с Федором Поповым. В том же году «Попов с пятью дружественным семейством, перейдя через реку Кама, засел на готовые дома». Поселение, основанное в 1626-м, изначально называлось Чалнинский починок. Позднее Береговые, Бережные и, наконец, Набережные Челны.
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