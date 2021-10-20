Мантуров: Магазины продолжат работу в объявленные нерабочими дни

Системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ретейл продолжат объявленные нерабочими дни. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ, передает ТАСС.

«Безусловно, в объявленный Президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ретейл», — отметил министр.

«Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», — подчеркнул глава Минпромторга России.

При этом Мантуров назвал единственной возможностью предприятий промышленности и торговли снизить убытки от ограничений и не столкнуться с их продлением организовать вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.

Согласно данным министерства, на 20 октября вакцинировано против Covid-19 примерно 48% сотрудников промышленных предприятий и около 60% работников крупных торговых сетей. По числу привитых сотрудников при этом лидируют металлургические, химические и авиастроительные предприятия.

Региональным властям Денис Мантуров посоветовал принимать решения, «учитывая возможность обеспечить безукоризненное соблюдение на предприятиях противоэпидемических мер Роспотребнадзора, а также такой фактор, как процент вакцинированных сотрудников».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней. Власти Татарстана решили не идти на такой шаг.