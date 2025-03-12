«Маме сказал, что едет в командировку»: в Челнах родным бойцов передали ордена Мужества

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Во Дворце торжеств в Челнах торжественно передали госнаграды семьям военнослужащих, погибших в ходе СВО. Орденами Мужества и медалями павших бойцов наградил мэр города Наиль Магдеев.

Среди тех, чьи подвиги отметили высокими наградами, – боец, прошедший Днепр и Лисичанск, стойко выполнявший боевые задачи на передовой. Его сестра Эльвира и мать Гульсина вспоминают, какой неожиданностью стало для них его решение отправиться на службу. До этого он прошел путь от токаря до замдиректора по качеству на Кузнечном заводе. В июле 2022 года татарстанец подписал контракт с Минобороны России.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Маме он лишь сказал, что уезжает в командировку на три месяца. Но спустя время она почувствовала, что что-то не так», – рассказывают Эльвира и Гульсина.

Когда родные поняли, что он служит на передовой, они старались поддерживать его всеми силами.

«Мы гордимся его мужеством и отвагой. Он не прятался за спинами других, а шел на боевые задачи. Его сослуживцы говорят, что он был эрудированным человеком, даже в окопах находил время для книг», – делятся воспоминаниями близкие героя.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

38 военнослужащих из Челнов посмертно удостоены госнаград. Среди них – боец с позывным Яр. Его отец Сергей вспоминает, что сын не говорил семье о намерении отправиться на передовую. Лишь оставил письмо в машине и уже по прибытии в Ростов сообщил о своем решении.

«Он – моя гордость. Мы с ним постоянно общались, он уходил на задания и всегда держал меня в курсе. Он был снайпером, прошел срочную службу, а потом решил вернуться на фронт», – рассказал отец погибшего.

На церемонии Магдеев, обращаясь к семьям погибших, отметил, что их мужья, сыновья, родные и близкие во веки веков останутся настоящими героями.

«Их имена будут навечно внесены на мемориал памяти у Вечного огня», – сказал он.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о павших защитниках Отечества.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.