Мамадышский промкомбинат подготовил для бойцов СВО 30 комплектов экипировки

Швейное предприятие из Мамадыша откликнулось на просьбу муниципалитета и сформировало 30 комплектов одежды и снаряжения для участников специальной военной операции. Общая стоимость помощи составила 300 тыс. рублей.

В каждый набор вошли: рюкзак, тактические перчатки, футболки, носки, армейский коврик и другие необходимые вещи. Экипировку передадут военнослужащим, отправляющимся в зону СВО. Перед вручением бойцы смогут подобрать одежду по размеру.

Руководитель промкомбината Роберт Сабиров отметил, что коллектив и впредь будет участвовать в оказании шефской помощи.

«На передовой сейчас находятся наши коллеги, друзья, родственники. Это общая задача – помогать тем, кто выполняет боевые задачи», – заявил он.

На предприятии подчеркнули, что такие акции – не разовая помощь, а часть системной поддержки участников специальной военной операции.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.