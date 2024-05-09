Мамадышец об отце на войне: «Трижды был ранен, контужен. Дослужился до командира танка»

Житель деревни Нижний Таканыш Мамадышского района Мулланур Загидуллин присоединился к патриотической акции «Мой Герой — моя семья» и рассказал о своем отце – участнике Великой Отечественной войны.

«Мой папа Нургали Загидуллин родился в 1921 году. Во время службы в рядах советской армии началась Великая Отечественная война. После прохождения подготовки, начал служить в танковых войсках. Дослужился до командира танка. Трижды был ранен, контужен. На спине и ногах были осколки. Был награжден двумя орденами Красной звезды, имел множество медалей», — рассказал мамадышец.

Нургали Загидуллин вернулся в июне 1946 года. В 1952 году женился на Муршиде Самигуллиной.

Мама родилась в 1913 году в деревне Туркаш Кукморского района. Во время войны работала в колхозе, была бригадиром, водила колесный трактор. Ветеран тыла.

У Нургали Загидулловича и Муршиды Самигулловны было семеро детей — шесть мальчиков и одна девочка.

Папа ушел из жизни в 1990 году в 69 лет. Мама дожила до 99 лет.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.