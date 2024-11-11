Мамадышцы отправили в Лисичанск 11 тонн овощей нового урожая, воду и лимонад

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

Из Мамадышского района в подшефный Татарстану город Лисичанск отправили 11 тонн гуманитарного груза, в том числе, 8 тонн овощей нового урожая. Помощь погрузили в машину сегодня утром.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района, также было отправлено 2,7 тонны бутилированной воды и мамадышского лимонада.

Глава Мамадышского района Вадим Никитин поблагодарил земляков за активную поддержку жителей Лисичанска, которые через несколько дней получат гуманитарную помощь из татарстанского города.

В прошлом месяце мамадышцы отправили 20 тонн гуманитарного груза.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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