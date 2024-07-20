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«Мама, я нужен там»: житель Кукморского района отправился на СВО за братом
Военнослужащий Павел из Кукморского района сейчас проходит службу по контракту в зоне специальной военной операции. Мама военного — Елизавета Кузьмина каждый день ждёт от него хороших вестей.
Павел Кузьмин третий ребёнок в семье. Его старший брат — ветеран боевых действий. Поэтому военная жизнь для него не чужда.
С самого начала специальной операции Павел переживал за своих товарищей. Поэтому он решил подписать контракт и поехать помогать друзьям.
Елизавета Кузьмина отметила, что гуманитарная помощь и «именные» посылки всегда своевременно доставляются их владельцам.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготволен при участии Миляуши Хазиевой.
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