«Мама, я нужен там»: житель Кукморского района отправился на СВО за братом

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Военнослужащий Павел из Кукморского района сейчас проходит службу по контракту в зоне специальной военной операции. Мама военного — Елизавета Кузьмина каждый день ждёт от него хороших вестей.

Павел Кузьмин третий ребёнок в семье. Его старший брат — ветеран боевых действий. Поэтому военная жизнь для него не чужда.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

С самого начала специальной операции Павел переживал за своих товарищей. Поэтому он решил подписать контракт и поехать помогать друзьям.

Елизавета Кузьмина отметила, что гуманитарная помощь и «именные» посылки всегда своевременно доставляются их владельцам.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.