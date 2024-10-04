«Мама, я – кошка! Купи мне лоток»: кто такие квадроберы и надо ли с ними бороться?

Новая беда обрушилась на детей нашей страны: ребята бегают по детским площадкам на четвереньках в масках и с хвостами. Называется эта причуда «квадробика»

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Квадроберы бегают на четвереньках, фурри рисуют человекообразных персонажей

Новая беда обрушилась на детей нашей страны, волной безумия захлестнуло и Татарстан. Дети вдруг начали заявлять, что они кошечки, собачки, кролики и прочая живность. Ребята бегают по детским площадкам на четвереньках в масках и с хвостами. Называется эта причуда «квадробика».

Кто-то считает это совершенно нормальным, вспоминая, как в детстве мы наряжались зверятами на утренниках в детских садах, кто-то называет это проявлением экстремизма и развращением детей.

«Татар-информ» пообщался с родителями квадроберов, самими представителями этого течения, психологом, священником и детским омбудсменом, чтобы понять, нужно ли бороться с этим «зверским» явлением.

Для начала нужно понять, что тех, кто отожествляет себя с животными, принято делить на несколько разных направлений. Квадроберы – это дети и подростки, которые носят маски животных, хвосты и перчатки в виде лапок. Они бегают на четвереньках, изображая движения и повадки животных. Началось все в 2008 году, когда японский спринтер попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав на четвереньках стометровую дистанцию за 18,59 секунды. Тему подхватили в США, где назвали это течение спортом.

Еще одно направление – фурри. Оно связано с очеловечиванием животных. Последователи этой субкультуры изображают людей с головой собаки или другого животного. Часто такие изображения носят сексуальный характер, в подробностях прорисовывают половые органы и вторичные половые признаки. Последователи фурри любят наряжаться в костюмы любимых персонажей и разгуливать так по улицам.

Дети кусаются и гуляют на поводке

В Сети можно увидеть массу видео, когда поведение квадроберов шокирует. Вот, например, в Краснодаре переодетая в животное девочка укусила девочку помладше. В Краснодаре же был замечен взрослый мужчина, который прицепил к штанам хвост и бегал на четвереньках по парку.

На видео запечатлели, как в Омске женщина выгуливала своего ребенка и собаку. Причем пес был без поводка, а ребенок на привязи. Появились даже курьеры-квадроберы – бежит доставщик на четвереньках по лестницам и встречает удивленных клиентов в маске, сидя на корточках. А еще подростки с душой зверя пугают пассажиров метро.

О том, что квадробика набирает обороты, можно судить по количеству предложений на маркетплейсах для любителей этого направления. Наборы из масок и хвостов можно найти на любой вкус и кошелек. Продают даже корм для детей и мешочки для этого корма.

«Любимое блюдо – это детишки»

На одном из сайтов бесплатных объявлений таких предложений тоже немало. В Казани нашлось два продавца, которые продают хвосты и маски животных.

«Татар-информ» списался с одним из продавцов, который всего за 450 рублей предлагал маску кошки. Так завязалась беседа, во время которой стало понятно, что объявление разместила 13-летняя девочка.

На вопрос, является ли она квадробером, ответила, что просто продает маски.

Фото: скриншот страницы маркетплейса

Ей объяснили, что маска нужна для мальчика-квадробера. Тогда она предложила ему вступить в группу квадроберов Казани в Telegram.

В этой группе мальчики и девочки, считающие себя собачками и кошечками, делятся видео. Показывают, как высоко они научились прыгать на четвереньках, и хвастаются новыми костюмами. В постах админ задает разные вопросы детям, например: «Что вы любите кушать?» Ответы шокируют: большинство отвечает, что их любимое блюдо – это детишки. Также участникам группы предлагают прийти на встречу участников чата, на которую нужно взять маску, хвост и деньги.

«Териантропом рождаются, а не становятся, и перестать им быть невозможно»

Дальнейший диалог с юным продавцом привел к тому, что девушка рассказала, что считает себя кошкой. Правда, подчеркнула, что она ни в коем случае не «глупый квадробер», а настоящий териантроп!

«Териантропы – это люди, у которых связь с животными, иногда даже с несколькими животными. Эта связь может быть с существующим животным или с вымершим. Связь может быть и с несуществующим животным, например каким-нибудь драконом. У них душа зверя. Если ты териантроп – это не значит, что тебе нужно быть квадробером, носить маски, хвост и все такое. Но они тоже часто ходят на сходки квадроберов. Они имитируют движения животных: бег, походку и прыжки. Могут снять видео, записать, как мяукают или гавкают друг на друга, играть как животные. Но это не значит, что они будут ходить по магазину на четвереньках. Ведут как животные они себя дома, во дворе, на детских площадках, с друзьями или могут вести себя так, чтобы снять видео», – объяснила девочка-териантроп.

Девочка объяснила: квадроберы и териантропы понимают, что они люди, но, увы, сердцу не прикажешь и звериная натура то и дело пытается вырваться наружу.

«Иногда внезапно какая-то часть тела вдруг решает, что не является человеческой. Териантропы могут внезапно зарычать, гавкнуть или что-то такое. Если они не дома, то не делают этого, держатся, понимают, что так делать в обществе ненормально. Териантропом рождаются, а не становятся, и перестать им быть невозможно», – заверила нас юная продавец масок животных.

Собеседница отметила, что тех, кто негативно относится к таким, как она, достаточно. Она считает их глупцами.

«Они просто не понимают, кто мы такие. А те, кто считает себя квадробером, но плохо ведет себя на людях, нападает на других или лает, просто не понимают, что квадробика – это совсем другое, либо это люди, у которых кукуха поехала», – рассуждает девочка.

«Приходишь, а она на четвереньках бегает с хвостом, из миски молочко лакает»

Жительница Казани, которая попросила не называть ее имени, рассказала, что ее племянница считает себя квадробером. По ее словам, девочка копирует поведение маминых любимых питомцев – дома у них живут три кошки.

«Она увлекается кошками. Всем, что с ними связано. Начиналось все с простых разукрашек, мягких игрушек, масок. Потом ребенку купили телефон. Там никаких фильтров, она смотрит что хочет. Видимо, через интернет тоже идет воздействие. Ее мама очень любит своих кошек. Особенно одного кота – у него есть все, как у человека. Она очень много времени уделяет ему. Ребенок же предоставлен сам себе. Видимо, она видит, что мама любит кота, и тоже решила обратить на себя внимание. Стала просить купить хвост, ушки», – рассказывает женщина.

Сначала это казалось забавным, потом стало пугать, продолжила она.

«Приходишь, а она на четвереньках бегает с хвостом, из миски молочко лакает. Спрашиваешь о чем-то, а она только мяукает в ответ. Причем мама сама покупает ей все эти атрибуты, не препятствует такому поведению. Как-то она даже попросила купить ей лоток, но тут вмешалась бабушка», – поделилась женщина.

Другая жительница Казани – Марина рассказала, что ее дочь тоже считает себя квадробером, но она ничего страшного в этом не видит.

«Она просит покупать ей эти маски, ничего плохого в этом нет. Она их раскрашивает – это же творчество. С хвостом по улицам не бегает, просто снимает видео и выкладывает в соцсетях. Правда, потом все удалила, потому что над ней начали смеяться. Вообще я считаю, что у нас есть другие темы, над которыми стоит задуматься», – поделилась Марина.

«Это движение является одним из направлений запрещенной в России организации ЛГБТ*»

О том, чтобы искоренить квадроберов, фурри и прочее зверье в детских душах, заговорили уже на государственном уровне. В Совете Федерации предложили запретить эту субкультуру.

«Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. <...> Те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — заявила член Совета Федерации Наталья Косихина.

Ирина Волынец уже не раз высказывалась против квадроберов, фурри и других проявлений этого движения Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец уже не раз высказывалась против квадроберов, фурри и других проявлений этого движения. Она считает, что это диверсия против населения.

«Это движение является одним из направлений запрещенной в России организации ЛГБТ*. У них совпадает символика. ЛГБТ* долго не могли признать экстремизмом, то же самое и здесь. Но это не значит, что до того, как ЛГБТ* запретили, то, что делали эти товарищи, было правильным. Я уверена, что признание фурри экстремизмом – это дело времени. Нас уже поддержали в Совете Федерации, там выступили за законодательный запрет», – рассказала Ирина Волынец.

«Фурри – это уже для старшего подросткового возраста, их совращают, насилуют и растлевают»

Детский омбудсмен рассказывает, что квадробика набирает обороты и доходит до того, что уже и родители стали подключаться к этому движению, поощряя детей в их увлечении: мамы и папы стали выгуливать своих детей на поводке, как собак.

Ирина Волынец предполагает, что родителей квадроберов начнут привлекать к ответственности, составлять на них протоколы.

Квадробика набирает обороты, и доходит до того, что уже и родители стали подключаться к этому движению, поощряя детей в их увлечении: мамы и папы стали выгуливать своих детей на поводке, как собак Фото: © скриншот видео

«Я уверена, что когда это запретят, волна сразу схлынет. Со многими родителями нужно проводить серьезную разъяснительную работу, потому что зачастую они не в курсе, что это такое. Они думают, что это мило, прикольно. А если они заглянут в группы в социальных сетях, у них волосы дыбом встанут. Там происходит растление детей, процветает педофилия – это больше касается фурри. Многие думают, что квадробика – это совсем другое, а это все звенья одной цепи», – говорит она.

Ирина Волынец считает, что квадробика существует как некий подготовительный этап для того, чтобы перейти в фурри.

«Квадробика рассчитана на детей младшего возраста, а фурри – это уже для старшего подросткового возраста и молодежи. Их совращают, насилуют и растлевают», – говорит детский омбудсмен.

«Сложно понять, где начинается ад, из которого нет возврата»

Картинки антропоморфных животных превращаются в порнографию, которую распространяют среди детей. Во всех возможных позах и со всеми анатомическими подробностями.

«Все это представлено в социальных сетях, в группах, где собираются дети. Как это назвать, если это не растление несовершеннолетних? Посмотрите эти группы, их не сложно найти», – советует детский омбудсмен.

Грани между безобидной игрой в животных, когда ребенок просто надевает маску, чтобы снять видео, и настоящим извращением – нет, считает Ирина Волынец.

«Родители должны сразу пресекать это. Нет этого безобидного преддверия. Это как преддверие ада: где заканчивается преддверие ада и где начинается ад? Сложно понять, где начинается ад, из которого нет возврата. Может, лучше не стоит идти в ту сторону вовсе? Что мешает родителям развивать своих детей, а не заниматься вот этой вот ахинеей?» – считает детский омбудсмен.

Она призывает родителей быть внимательными к увлечениям своих детей и давать возможность реализовывать себя в разных творческих увлечениях: занятиях спортом, музыкой, танцами, техническим творчеством, робототехникой и так далее.

«Мы в детсадах тоже наряжались в зайчиков, но мы же не ходили так круглый год»

Психологи тоже не считают квадробику безобидным увлечением. Клинический психолог Ирэн Боброва говорит, что родителям детей, которые имеют такие увлечения, нужно обращаться к специалистам.

«Это явное отклонение от нормы, деструкция, то есть разрушение личности. Если обращаться в прошлое, мы вспомним хиппи, готов и эмо. Это группы людей, которые жили по своим правилам. Квадроберы также отличаются своим внешним видом и взглядами. Их образ жизни выпадает из общепринятых норм. Да, мы на утренниках в детских садах тоже наряжались в зайчиков, но мы же не ходили так круглый год!» – рассуждает психолог.

Ирэн Боброва считает, что квадробика – это искусственно созданное направление, которое призвано сформировать деструктивное поведение людей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ирэн Боброва считает, что квадробика – это искусственно созданное направление, которое призвано сформировать деструктивное поведение людей.

«Мое отношение к этому крайне негативное, потому что это выпадает из общепринятых норм морали. Я вижу, что здесь еще стоит вопрос нравственного аспекта», – говорит она.

Самое страшное, что этим увлекаются подростки, у которых происходит формирование эмоционально-волевой сферы, считает Ирэн Боброва.

«Хочется обратить внимание на систему нашего образования. В советские годы у детей формировали патриотизм, духовность, нравственность. В школах должны проводить уроки нравственности, хочется, чтобы наше общество было интеллигентным», – говорит Ирэн Боброва.

«Кто может вырасти из человека, который не считает себя человеком?»

В Казанской епархии тоже взволнованы: там считают, что с точки зрения православного человека это ужасно.

«Мы верим, что Бог создал человека “по своему образу и подобию”. Именно так говорится в книге Бытие. И человек – это самое прекрасное творение Бога, это венец творения. К сожалению, атеистические пропагандисты извратили это выражение и стали утверждать, что “венец творения” – это фиксация на самом человеке, когда именно “человек есть мера всех вещей” и все ему позволено и разрешено», – считает руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Александр Ермолин: «Движение квадроберов предлагает отказаться от самого главного и фундаментального – вообще от образа человека, который является образом Божием» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Церковь понимает красоту и достоинство человека именно как творения Божия, добавил он.

«Господь создал человека по Своему образу и поставил перед ним задачу – обрести подобие, то есть приобрести христианские качества: Веру, Любовь, Милосердие, в итоге всего этого войти в Царствие Небесное и всегда быть с Богом», – говорит священнослужитель.

Движение квадроберов предлагает отказаться от самого главного и фундаментального – вообще от образа человека, который является образом Божием, подчеркнул иерей.

«Эти люди отказываются от прекрасного Божественного дара и хотят быть кошечками и собаками. Истинный ужас у меня вызвали два видео. На одной мама выгуливала ребенка на поводке, а на другом бабушка бросала внучке палку, и та ее приносила, имитируя поведение собаки. Сложно представить, что в голове у этих родителей. Наверное, кто-то скажет, что раньше тоже были субкультуры. Конечно, были и будут новые! Но очень важно понимать, что несет в себе та или иная субкультура. Например, глубоко убежден, что русский рок, который слушали многие металлисты моей юности, ставит перед людьми важнейшие вопросы о смысле жизни. И из среды металлистов нулевых годов вышло много думающих и, что важно, верующих людей. А кто может вырасти из человека, который не считает себя человеком?» – подытожил отец Александр.

Последний вопрос действительно должен волновать общество. Что ждет общество, когда человеко-звери станут взрослыми? Пройдет ли это с возрастом или выльется во что-то страшное? Ответы на эти вопросы сегодня никто дать не сможет. Но, думается, вместо того, чтобы наблюдать за детьми-зверями, рассуждать и ждать последствий, лучше остановить все это уже сейчас.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России