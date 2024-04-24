«Это диверсия против населения»: Ирина Волынец осудила субкультуру фурри

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец осудила субкультуру подражания животным - фурри. Представители данной субкультуры, в основном дети и подростки, одеваются в животных, бегают на четвереньках и даже едят из мисок.

На Форуме безопасного интернета детский омбудсмен, рассказывая о влиянии интернета на детей, привела в пример фурри.

«Новое движение, которому подвержены наши дети — это подражание животным. Мы видели кадры из западных стран, когда дети и взрослые переодеваются в кошек и собак, полностью копируют поведение животных, едят из миски. Есть даже те, кто подражает, например, свиньям, едят из корыта, а это стоит достаточно больших денег. Кто-то подражает кошкам, собакам - у них есть специальная одежда, которая также стоит недешево, либо дети сами себе сооружают наряды, если можно так выразиться. Теперь это началось в России. Каким может быть мой комментарий? Это возмущение, явно отрицательная оценка. Но родители умиляются, радуются, что дети играют. Может для некоторых это вид физической нагрузки, но здравомыслящие понимают, что мы наблюдаем за тем, как наших детей по-настоящему сводят с ума», – заявила Волынец на форуме.

Она подчеркнула, что движение фурри пришло в Россию с Запада.

«Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных. Нужно установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики», – рассказала Волынец.

В беседе с «Татар-информом» детский омбудсмен поделилась, что стала получать комментарии, осуждающие ее позицию.

«Я считаю: если эти дети не совершают каких-то противоправных действий, то это не значит, что это нормально. Пропаганда всех этих девиаций с позиции "‎нормальности"‎ - это окно Овертона в действии. Сначала шок, потом экзотика, следующий шаг — татуировка с имитацией животного окраса на все тело и пластическая операция по рассечению губы для того, чтобы быть еще больше похожим на животного», – рассказала она.

Ирина Волынец считает, что влиянию субкультуры фурри подвержены дети, имеющие психотравму и желающие уйти от действительности, спрятавшись за маской животного. Лучшим способом обезопасить детей от дурного влияния, считает омбудсмен, занять их в кружках и секциях.

«А еще лучше занять их волонтерской деятельностью. В хосписе Валадимира Вавилова есть такая прекрасная возможность. Пусть лучше они помогают людям. Наши дети бесятся с жиру, они ни в чем не знают отказа. Родители над ними трясутся и во взрослом возрасте, дети оказываются неприспособленными к жизни. Две недели в хосписе помогли бы им осознать, что в жизни все не просто, что жизнь — это вечная борьба», – рассказала Волынец.

Она поделилась, что в настоящее время готовит запрос в НИИ «Росдетство» с просьбой провести экспертизу относительно движения фурри.

«Мы будем просить дать оценку этой субкультуре и на основании этой оценки будем принимать решение, как действовать дальше. Кто-то считает, что это баловство, но где грань между игрой и чем-то ненормальным? Родители должны знать, как им реагировать. Уже после того, как нам дадут оценку, мы поймем, как и кого мы сможем привлекать к ответственности за вовлечение в эту субкультуру», – заявила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.

Фурри - движение, связанное с мультипликацией, где животных изображают схожими с человеком. Из телеэкранов она плавно воплотилась в жизнь. Кроме того, у молодежи активно набирает популярность новый вид спортивной подготовки – квадробика. Началось все с того, что японский спортсмен установил рекорд по бегу на четвереньках. Вслед за ним дети стали наряжаться в животных, перемещаться как животные и имитировать их движения.