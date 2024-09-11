В Совете Федерации предложили запретить субкультуру квадроберов в РФ

Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов, сославшись на травмирование психики людей и возможные тяжелые последствия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. <...> те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — заявила член Совета Федерации.

Политик не конкретизировала, о каких именно трагических последствиях идет речь, но высказала предположение, что движение квадроберов возникло в России из-за следования молодежи популярным негативным трендам. По ее словам, вовлеченные в эту субкультуру подростки даже иногда бросаются на других людей, кусая их.

«Безусловно, во все времена часть молодежи увлекалась разной деятельностью и была сторонниками субкультуры, которая нравилась далеко не всем. Однако здесь важно, чтобы это направление не носило деструктивный и сильно провокационный характер для граждан», — добавила сенатор.

Квадробика (от латинского quattuor — «четыре» и английского aerobics — «аэробика») — неофициальный вид спорта. Занимающиеся им люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. При этом квадроберы используют маски и накладные хвосты, изображая различных зверей.

У истоков движения стоял японский спринтер Кеничи Ито, который в 2008 году на четвереньках пробежал стометровую дистанцию за 18,58 секунды и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Впрочем, в полноценную субкультуру квадробика превратилась позднее в США. От других субкультур, представители которых изображают животных (например, фурри), ее отличает именно наличие спортивной составляющей.

В России первой в публичном поле внимание на квадробику обратила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в апреле текущего года.