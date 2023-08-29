Мама о бойце «БАРСа»: «Совершил человеческий поступок, благодаря этому сослуживцы живы»

Максиму Малючеву было 34 года, когда его не стало

Фото: «Бугульминская газета»

«Для меня сын всегда рядом, он вечно будет жить в моей памяти»

Максиму Малючеву было 34 года, когда его не стало. Маме пока еще трудно говорить о нем в прошедшем времени.

«Для меня сын всегда рядом, он вечно будет жить в моей памяти. Он совершил не подвиг, а просто человеческий поступок, благодаря которому его сослуживцы остались живы, — поделилась с «Бугульминской газетой» Елена Владимировна.

С детства Максим хотел стать военным, вернее, как он сам говорил, солдатом. Даже играть мальчик предпочитал «в солдатики».

С уроками проблем никогда не было: особенно хорошо давались ему точные науки. Возможно, сказались гены. Мама Максима — учитель физики, в свое время работала преподавателем и директором школы №12.

Мама Елена Владимировна: «Для меня сын всегда рядом, он вечно будет жить в моей памяти» Фото: пресс-служба Бугульминского района

После девятого класса на семейном совете было решено перевести сына в школу №13, в лицейный класс милиции. Там обучали строевой и боевой подготовке. Уже тогда Максим решил, что свяжет свою жизнь с правоохранительными органами или станет военнослужащим.

После окончания школы он собрался поступать в Елабужскую школу милиции, но не прошел медкомиссию. У парня диагностировали плоскостопие.

Позже Макс с красным дипломом окончил обучение по специальности «повар-кондитер». Родные одобрили выбор профессии, потому что он с детства любил готовить. «У него это великолепно получалось, а уж после учебы его мастерство поднялось на новый уровень, — воспоминает мама военнослужащего.

После учебы Максим ушел в армию. Он проходил службу в железнодорожных войсках в Омске в должности старшего монтера пути Фото: пресс-служба Бугульминского района

«Его было не разубедить, он не мог сделать по-другому»

После учебы Максим ушел в армию. Он проходил службу в железнодорожных войсках в Омске в должности старшего монтера пути. Служба в армии давалась легко — со школьных лет парень был дисциплинирован и физически подготовлен.

В 2009 году бугульминец устроился на работу в «ТНГ-Групп» поваром. Его кулинарные навыки высоко ценили коллеги. Позже, когда молодого человека перевели на должность бригадира, начальник пытался уговорить его вернуться к поварской работе, потому что равного ему в этом деле не было. Но и будучи бригадиром, он заслужил высоких оценок.

Личная жизнь также сложилась хорошо: с возлюбленной Юлией сыграл свадьбу, затем супруги обвенчались, через какое-то время в семье родились сыновья. Старший сейчас учится в четвертом классе, младший ходит в детский сад.

Когда Максим узнал о начале спецоперации, он решил, что должен участвовать. Он считал своим долгом защищать страну, народ, свою семью. «Как мать я пыталась отговорить его от участия, не хотела, чтобы Максим рисковал жизнью. Но его было не разубедить, он не мог сделать по-другому», — поделилась воспоминаниями Елена Малючева.

С 8 июня 2022 года Максим вступил в состав добровольческого отряда «БАРС» наводчиком первой минометной батареи Фото: пресс-служба Бугульминского района

«Ты сама мне всегда ставила в пример героев Великой Отечественной войны»

По примеру своих прадедов — участников Великой Отечественной войны Максим добровольно отправился на рубежи нашей Родины. Его примеру последовал и младший брат Артем. Чувства патриотизма, долга и справедливости, воспитанные в мужчинах с детства, не позволили остаться в стороне.

Старший сын тогда сказал матери: «Ты сама всегда ставила в пример героев Великой Отечественной войны, водила меня на встречи с участниками Чеченской и Афганской войн. Сейчас кто-то тоже должен защищать страну, чтобы наши дети и внуки в будущем жили в мире».

С 8 июня 2022 года Максим вступил в состав добровольческого отряда «БАРС» наводчиком первой минометной батареи. Буквально через несколько дней у Максима был день рождения. Телефонная связь у участников спецоперации бывает с перебоями, но 13 июня маме удалось дозвониться и поговорить с сыном. Этот звонок стал последним.

В этом телефонном разговоре мама поздравила сына с 34-летием, просила беречь себя. Он в ответ уговаривал мать следить за своим здоровьем, не переживать.

«Максим пообещал вернуться живым и невредимым. Но, к сожалению, это был наш последний разговор», — со слезами на глазах вспоминает мама героя.

Максим Малючев погиб 21 июля в Донецкой области Фото: пресс-служба Бугульминского района

«Действия моего сына позволили отряду успешно выполнять поставленные задачи»

Максим Малючев погиб 21 июля в Донецкой области. В тот день сержант нанес огневой удар по врагу. После выполнения боевой задачи в составе взвода он вышел из-под ответного огня во взводный опорный пункт.

Противник вычислил местонахождение пункта и продолжил артиллерийский обстрел. Опорный пункт загорелся. Максим пропустил своих сослуживцев вперед, и вместе с командиром взвода последним должен был покинуть пункт. Очередная мина унесла жизни сержанта Малючева и его командира Павла Кабирова.

««Действия моего сына позволили отряду успешно выполнять поставленные задачи» Фото: пресс-служба Бугульминского района

Как рассказали сослуживцы Максима, за его время нахождения на спецоперации его минометный расчет нанес серьезный ущерб живой силе и военной технике противника.

«Действия моего сына позволили отряду успешно выполнять поставленные задачи. Посмертно его удостоили государственной награды — ордена Мужества», — с гордостью о сыне говорит его мама.

Прощание с Максимом Малючевым состоялось в Бугульме 14 августа. Проводить добровольца в последний путь пришли родственники, друзья, учителя, знакомые и местные жители. Соболезнования выразили глава района Линар Закиров, военком Рафаэль Миннетдинов и многие другие.

Несмотря на тяжелую утрату, младший сын Елены Малючевой продолжает служить в ВС РФ. На данный момент он находится в зоне боевых действий. Вся семья переживает за Артема, но понимает и принимает его решение.

«Посмертно его удостоили государственной награды — ордена Мужества» Фото: пресс-служба Бугульминского района

«Старший сын был для меня близким другом, с которым я могла поделиться всем. Он понимал, поддерживал, давал ценный совет, помогал решить многие проблемы, — говорит его мама. — Мы его никогда не забудем — я, его брат, его жена, дети, племянники. Мы обязательно расскажем о Максиме потомкам, они будут им гордиться!»