«Мама, не горюй!»: 58-летний боец-контрактник руководит ротой солдат на СВО

58-летний военнослужащий по контракту Анатолий Темников из Слободы Архангельской Новошешминского района РТ служит в Алтайском полку в звании старшины. В подчинении у него рота в 104 бойца. Как он рассказал, две недели выполняют боевую задачу, затем две недели их отводят на отдых.

В роте его возраста два человека, есть и старше, но в основном его бойцы гораздо моложе. Позывной у него соответствующий — Старый. Но его марш-броскам на спецоперации могут позавидовать куда более молодые.

«Недавно 19 км с задания шел пешком. Техника разбита, дороги тоже, — рассказывает он. — С боеприпасами получше».

Основная задача пехоты, как известно, уничтожение противника в ближнем бою. Именно ее решительное продвижение в наступлении и упорное сопротивление в обороне решают исход боя. Только «матушка-пехота» способна прочно закреплять за собой отвоеванную территорию. Конечно, без перестрелок здесь не обходится.

Недаром главная присказка в их пехотной роте «Мама, не горюй!». В разговорной речи это означает «хорошо выполненное дело, успешную реализацию планов, сильный эффект от чего-либо и сильное потрясение». На СВО одновременно работают все оттенки этого выражения.

«Потому что с задачи выходишь и сам себя благодаришь, — объясняет Анатолий Александрович. — Понятное дело за что. За то, что все выполнил как надо и уцелел».

Хотя, по признанию бойца, в военной обстановке они уже чувствуют себя как рыба в воде: обвыклись. Тяготы и опасности воспринимаются как должное.

В прошлом году за выполнение особо трудной боевой задачи Анатолий Александрович получил Орден Мужества. Чувствуется, он человек отважный. Бойцы верят ему безоговорочно. Это настоящий старшина, понимающий всю ответственность за задачу и вверенных ему людей.

В семье Темниковых сейчас на СВО трое: глава семьи и оба его сына. Осенью 2022 года Альметьевским военкоматом был мобилизован старший — Сергея. После окончания Казанского танкового училища он служил в военном гарнизоне под Читой. В звании майора в 20-х вернулся на «гражданку», работал сварщиком в Альметьевской нефтяной организации. Как бывшего военного его мобилизовали в ряду первых.

«Сережка сейчас начальник разведки полка. Сам собрал разведроту численностью в 104 человека. Все бывалые, кто Чечню прошел, кто Абхазию, другие горячие точки, — рассказывает отец. — Но там с ним не виделись. Он как узнал, что я в Новошешминск приехал, ради меня вырвался на пару дней. Главное, сам только что в часть с отпуска вернулся. Но попросился: «Надо отца повидать, чуть-чуть разминулись. На фронте не увидеться».

Кстати, Старому отпуск не давали долго, целых полтора года, говорили: «Ты нужен здесь! У тебя в подчинении более сотни людей!». Наконец он уговорил командиров: «За полтора года внуков в лицо стал забывать».

20 мая этого года на СВО в штурмовую группу ушел его младший сын Дмитрий. После «учебки» под Донецком он на передовой. От отца служит неподалеку.

Старый рассказал, как заключал контракт. Без очередей и волокиты прошел медкомиссию, закрыл свою квартиру в Слободе Архангельской, где 18 лет жил один после смерти супруги. Уволился с КФХ «Козлова М.И.», сдав закрепленную технику. Он был в хозяйстве передовым механизатором, в страду за ударную работу всегда получал премии. И ровно через неделю после медкомиссии отбыл с остальными контрактниками района сначала в военный гарнизон в Самарской области, а вскоре на СВО. Анатолий попал в 74-ю бригаду «Юрга», через 8 месяцев перевелся в Алтайский полк.

«Там братство, чистое братство», — говорит Анатолий об отношениях между бойцами полка и вообще на спецоперации.

В отпуске Анатолий Александрович занимался малышами-внуками. Внуки были очень рады приезду деда. В Новошешминске у него их трое, это дети Дмитрия: 12-летний Данил, 7-летняя Ульяна и малышка Ксюша. Они очень гордятся своим героическим дедом, как и альметьевские внучата — 10-летняя Сабрина и Егор, которому в сентябре исполнится 3 года.

В отпуске Анатолий помогал снохе Дарье, жене младшего сына.

«Невестке с детьми тяжело, а помощь нужна постоянно», – поделился боец.

Дарья рассказала, что со свекром и Дмитрием она постоянно на связи, но посылки свекру не собирала, так как тот не просил. Наоборот, дедушка сам с СВО помогает внукам деньгами.

Герой уже несколько дней как вернулся в часть. Так что любимая присказка «Мама, не горюй!» снова в действии.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.