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В Татарстане начнется постепенное повышение температур на этой неделе
В Татарстане начинается постепенное повышение температур. К концу недели даже в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -16 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.
В последние дни с приходом арктического циклона в регионе отмечались аномальные холода — местами температуры приближались к −40 градусам. Однако по мере продвижения по Европейской территории России он постепенно трансформируется в обширный Сибирский антициклон.
В ближайшие дни — с 12 по 15 декабря — в Татарстане не ожидается существенных осадков, а температурный фон начнет повышаться. Этот процесс, предупредили в Гидрометцентре РТ, будет сопровождаться сильным ветром, что повышает угрозу обморожений и переохлаждения.
Во вторник в Татарстане ожидается от −18 до −23 градусов ночью и утром, на востоке — от −25 до −30. Днем температуры будут держаться в пределах 14–19 градусов со знаком минус, в восточных районах — до −22. Ожидаются усиления ветра до 15–17 м/с.
13 декабря температуры воздуха в ночные часы составят от −17 до −22 градусов, в дневные — от −12 до −17. Сохранится сильный ветер порывами до 17 м/с.
Ночью в четверг столбики термометров покажут от −15 до −20 градусов, а днем — от −10 до −15.
Предварительно, 15 декабря, температуры продолжат расти: от −13 до −18 градусов ночью и от -8 до −13 — днем.
«В субботу, 16 декабря, погода в республике изменится — под влиянием юго-западного циклона при прохождении его атмосферных фронтов будут отмечаться снег, метель и сильный ветер. Ночью ожидается −11...–16°, днем −6...Ц11°. На дорогах местами снежные заносы», — отмечается в прогнозе.
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