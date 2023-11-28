Максим Топилин призвал всех посетить павильон Татарстана на ВДНХ

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Председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин призвал всех посетить павильон Татарстана на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

«День Татарстана — 2 декабря. Я уже побывал в павильоне республики и рекомендую каждому! Тем более на этот день запланирована специальная программа!» – сказал Топилин.

Выставка-форум «Россия», демонстрирующая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Депутат рассказал, что он уже несколько раз посетил выставку.

«Каждый раз – новые эмоции и впечатления: выставка настолько огромна, разнообразна и насыщенна, что трудно ее полностью изучить не то, что за раз, даже за 10 визитов!» – цитирует депутата пресс-служба регионального отделения «Единой России».

В рамках выставки проходят Дни регионов, на которых каждый субъект России презентует свои достижения в различных сферах.

День Татарстана запланирован на 2 декабря. Республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Мероприятия, запланированные на этот день, должны быть организованы на самом высоком уровне, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.

Топилин сообщил, что в рамках дня республики будет возможность познакомиться с культурой и традициями республики, попробовать национальные блюда, участвовать в мастер-классах по вышиванию национального головного убора – тюбетеек и изготовлению сувениров из кожи.

Работа выставки «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин.