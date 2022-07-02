Максим Пестушко не будет работать в структуре «Ак Барса»

«Ак Барс» не рассматривает вариант сотрудничества с форвардом «Барса» Максимом Пестушко. Об этом сообщает Metaratings.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появлялась информация, что Пестушко может продолжить карьеру в структуре «Ак Барса».

Напомним, на данный момент в селекционный отдел «барсов» входят: генеральный менеджер Марат Валиуллин, а также два воспитанника казанского хоккея – Максим Хапов и Дмитрий Безруков.

В минувшем сезоне 37-летний форвард отметился 32 (14+18) очками в 41 игре сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). За фарм казанского клуба Пестушко выступал последние три сезона, перейдя в «Барс» по ходу сезона-2018/19.

Накануне официально стало известно, что Олег Знарок стал главным тренером «Ак Барса». Помощниками наставника станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об официальном назначении Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».