Минюст России признал Макаревича, Гордона и Гордееву иноагентами

В реестр иноагентов были включены еще шесть физлиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюстиции России.

Список пополнили украинский журналист Дмитрий Гордон, основатель «Машины времени» Андрей Макареч, российская журналистка Катерина Гордеева, а также экс-директор «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России экстремистской организацией) Иван Жданов, политолог Федор Крашенинников, предприниматель Борис Зимин.

В обосновании их включения указано «осуществление политической деятельности», в данных об иностранных источниках — Украина. У политолога Крашенинникова в качестве иностранного источника кроме Украины указана немецкая медиакомпания Deutsche Welle, которая также признана в РФ СМИ-иноагентом.