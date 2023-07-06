Макрон заявил о прекращении беспорядков во Франции

После волны протестов, которые вспыхнули во Франции в последние недели, ситуацию в стране удалось урегулировать, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости

«Порядок был восстановлен», – подтвердил глава государства.

Отмечается, что в городах уже несколько ночей подряд сохраняется спокойная обстановка.

Массовые беспорядки во Франции начались 27 июня. Причиной послужила гибель подростка арабского происхождения, которого застрелил полицейский. 17-летний юноша двигался на высокой скорости по автобусной полосе и не реагировал на призывы полиции. После этого один из сотрудников применил против него табельное оружие. Это привело к смерти несовершеннолетнего. В ходе протестов была задержана почти тысяча человек, большую часть из них составляют подростки. Пытаясь урегулировать ситуацию, пострадали свыше 200 полицейских. 2 июля протесты начались и в Швейцарии.

Ранее в МИД РФ сообщили о том, что в ходе беспорядков во Франции променялось оружие, которое Запад передал Киеву.