Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Макрон заявил о прекращении беспорядков во Франции
После волны протестов, которые вспыхнули во Франции в последние недели, ситуацию в стране удалось урегулировать, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости
«Порядок был восстановлен», – подтвердил глава государства.
Отмечается, что в городах уже несколько ночей подряд сохраняется спокойная обстановка.
Массовые беспорядки во Франции начались 27 июня. Причиной послужила гибель подростка арабского происхождения, которого застрелил полицейский. 17-летний юноша двигался на высокой скорости по автобусной полосе и не реагировал на призывы полиции. После этого один из сотрудников применил против него табельное оружие. Это привело к смерти несовершеннолетнего. В ходе протестов была задержана почти тысяча человек, большую часть из них составляют подростки. Пытаясь урегулировать ситуацию, пострадали свыше 200 полицейских. 2 июля протесты начались и в Швейцарии.
Ранее в МИД РФ сообщили о том, что в ходе беспорядков во Франции променялось оружие, которое Запад передал Киеву.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»