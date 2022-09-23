Макрон заявил о непонимании мотивов действий Путина на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что не может объяснить действия российского лидера Владимира Путина на Украине. Он сделал это в интервью американскому телеканалу CNN.

«У меня нет рационального объяснения (решению о начале специальной военной операции — прим. Т-и)», — констатировал Макрон. Само это решение он назвал «гигантской» ошибкой.

Вместе с тем французский лидер всё же перечислил возможные мотивы российского коллеги. «Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий Covid-19, изоляции (имеются в виду меры предосторожности во время пандемии коронавируса — прим. Т-и)», — пояснил он.

Ранее Макрон с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выразил готовность продолжать диалог с Россией о восстановлении мира. Политик регулярно проводит телефонные переговоры с Президентом РФ.