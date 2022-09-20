Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала BFM.

«Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни, в частности, по атомному вопросу», — заметил французский лидер.

Макрон также уточнил, что сначала он встретится для обсуждения проблемы атомной безопасности (судя по всему, речь идет в первую очередь о ситуации вокруг Запорожской АЭС) с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «По итогам этой беседы мы будем общаться с Путиным в ближайшие дни», — пояснил он.

Кроме того, Президент Франции заверил, что его страна не признает плебисциты о присоединении к РФ, которые планируется провести в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемой российскими войсками части Запорожской и Херсонской областей.

«Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию. Очевидно, это не будет признано международным сообществом», — приводит слова политика ТАСС.