Макрон заверил, что готов вести диалог с Россией о восстановлении мира

Французский лидер Эмманюэль Макрон, выступая с трибуны 77-й сессии генассамблеи ООН, заявил, что готов продолжать диалог с Россией о восстановлении мира. Об этом передает ТАСС.

«Франция настойчиво выступает за мир. Для этой цели я веду диалог с Россией», — заявил глава государства.

Он утверждал, что вел диалог с Москвой еще до начала конфликта на Украине, «поддерживал его в последние месяцы и намерен вести дальше».

Макрон подчеркнул, что Париж пытался не допустить возникновения украинского конфликта и в настоящий момент намерен использовать разные инструменты для восстановления мира. Он также призвал не допускать нового разделения мира на противостоящие блоки и альянсы.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.