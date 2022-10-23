Макрон заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о существовании перспективы мирного урегулирования конфликта России и Украины. Это может произойти на условиях, с которыми согласятся украинские власти и украинский народ, заметил политик на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме.

«Мир на Украине возможен. Единственный мир — такой, каким его выберут украинцы <…>», — подчеркнул французский лидер в своей речи, которую Елисейский дворец транслировал в Twitter’е.

Мир должен позволить украинцам сохранить свои права «как суверенного народа», и поддержка стран Запада должна быть нацелена на то, чтобы в определенный момент Украина могла заключить такое мирное соглашение, пояснил Макрон.

«Нельзя допустить, чтобы понятие мира стало заложником российских властей. Это не их слово. Мир сегодня не означает ни установления законов того, кто сильнее, ни прекращения огня, которое закрепит такое положение дел», — добавил Президент Франции.

Вместе с тем он подчеркнул важность продолжения диалога с обеими сторонами конфликта. «Я никогда не прекращал говорить с Президентом России Владимиром Путиным», —заверил Эмманюэль Макрон.

В последний раз российский и французский лидеры беседовали 11 сентября. Позднее, 20 сентября, Макрон заявил о намерении в ближайшее время снова поговорить с Путиным, но соответствующей беседы в графике последнего не оказалось. Позднее Президент Франции отметил непонимание мотивов действий своего российского коллеги на Украине.