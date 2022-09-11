Елисейский дворец: Макрон призвал Путина скорее прекратить спецоперацию на Украине

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал Президента РФ Владимира Путина как можно скорее прекратить спецоперацию на Украине, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Елисейский дворец.

«Он осудил продолжающуюся российскую военную операцию на Украине и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить ее и начать переговоры», — говорится в сообщении.

Макрон заявил, что «причиной сегодняшних рисков для целостности» Запорожской АЭС стали действия российских военных, и потребовал, чтобы ВС РФ вывели оттуда свое тяжелое и легкое вооружения.

В Елисейском дворце заключили, что Президент Франции будет поддерживать контакты с Владимиром Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ, в ближайшие дни поговорит с Президентом Путиным, чтобы было достигнуто соглашение, гарантирующее безопасность ЗАЭС.