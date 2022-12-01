Макрон: Запад не будет давить на Украину, она сама должна выбрать момент для переговоров

Франция и США не будут давить на Украину, чтобы вынудить ее перейти к переговорам с Россией, заявил Президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, такой шаг не помог бы в решении конфликта, даже с учетом приближения зимы и надвигающегося энергетического кризиса.

«Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем. Если мы хотим добиться устойчивого мира, мы должны уважать украинцев и тот факт, что они сами должны выбрать условия и момент для переговоров», – сказал Макрон на совместной пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне (цитата по РИА Новости).

Ранее Байден заявил, что он готов обсуждать завершение военной спецоперации с Президентом России Владимиром Путиным, если российский лидер сам примет такое решение.

Киев вышел из переговоров с Москвой на этапе согласования итогового документа с конкретными предложениями по урегулированию конфликта. В Кремле неоднократно заявляли, что готовы к продолжению переговоров, однако украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.