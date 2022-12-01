Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным об Украине

Президент США Джо Байден заявил, что готов пойти на переговоры с Президентом России Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Вашингтоне.

Байден подчеркнул, что готов к переговорам, если решение об этом примет сам Путин. При этом он добавил, что состояться они могли бы только после консультаций с НАТО.

«Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению [военной спецоперации]. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли»,— цитирует Президента США ТАСС.

Ранее в Кремле подтвердили факт российско-американских переговоров в Анкаре, проведенных по инициативе американской стороны. Содержание переговоров не оглашалось.