Макрон рассказал о возможном разговоре с Путиным в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал возможность проведения телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие недели. Он сказал об этом, отвечая на вопрос телеканала France 2 о готовности общаться с Президентом РФ.

«Необходимо выстраивать процесс [общения с Владимиром Путиным]. В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели», – пояснил французский лидер (цитата по РИА Новости).

При этом Макрон подчеркнул, что целью всех этих действий является «мир без капитуляции Украины».

До этого, 19 декабря, Президент Франции заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным, уточнив, что найти способ для этого необходимо в ближайшие недели.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря заверил, что Президент РФ готов вести диалог с французским коллегой. Однако, по его словам, беседа между двумя лидерами должна представлять собой попытку понять позиции друг друга.

Последний раз президенты Франции и России разговаривали друг с другом по телефону 1 июля 2025 года – после почти трехлетнего перерыва.

Накануне в Париже состоялась встреча лидеров так называемой «коалиции желающих», на которой была заключена декларация о гарантиях безопасности для Украины, но без конкретных обязательств подписавших ее стран.

Кроме того, Эмманюэль Макрон, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после завершения вооруженного противостояния.