Макрон заявил о необходимости в будущем переосмыслить отношения России и Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

От Европы в будущем потребуется переосмыслить свои отношения с Россией. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже. Выступление политика транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети X (прежде Twitter).

«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам необходимо будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом континенте», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер также призвал задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня», для которого потребуется участие всех заинтересованных стран. В связи этим он напомнил, что континент не ограничивается Европейским Союзом и НАТО.

Кроме того, в своей речи Макрон высказал предположение, что страны Европы и всего остального мира должны сосредоточиться на строительстве «нового мирового порядка», так как существующий сейчас мировой порядок «неполноценен и несправедлив».

Дело в том, что, по его словам, создававшие нынешний порядок в конце Второй мировой войны не думали о тех проблемах, которые сейчас стали наиболее актуальными — «климате и технологической революции».