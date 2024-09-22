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Макрон заявил о необходимости в будущем переосмыслить отношения России и Европы
От Европы в будущем потребуется переосмыслить свои отношения с Россией. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже. Выступление политика транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети X (прежде Twitter).
«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам необходимо будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом континенте», — подчеркнул Макрон.
Французский лидер также призвал задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня», для которого потребуется участие всех заинтересованных стран. В связи этим он напомнил, что континент не ограничивается Европейским Союзом и НАТО.
Кроме того, в своей речи Макрон высказал предположение, что страны Европы и всего остального мира должны сосредоточиться на строительстве «нового мирового порядка», так как существующий сейчас мировой порядок «неполноценен и несправедлив».
Дело в том, что, по его словам, создававшие нынешний порядок в конце Второй мировой войны не думали о тех проблемах, которые сейчас стали наиболее актуальными — «климате и технологической революции».
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