Путин согласился с мнением, что без россиян Олимпийские игры не будут Олимпийскими играми

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин уверен, что международные спортивные состязания многое теряют из-за отсутствия российских атлетов. Он согласился с соответствующим мнением, высказанным в ходе встречи главы государства со спортсменами в новом Дворце самбо в Краснодаре (видео беседы размещено на сайте Кремля).

«И я искренне считаю, что без участия России на Олимпийских играх — это не Олимпийские игры. Это не чемпионат мира, чемпионат Европы — это местечковые соревнования», — заявила одна из участниц встречи.

Фото: kremlin.ru

Дело в том, что, как убеждена спортсменка, российские атлеты — «лучшие в мире», причем они уже доказали это «на протяжении многих лет».

«Так и есть, полностью согласен. Ну, поговорим еще об этом», — отреагировал на это высказывание Владимир Путин, пообещав продолжить разговор в дальнейшем.

Фото: kremlin.ru

Upd. (17.09): Международный олимпийский комитет 8 декабря прошлого года допустил россиян и беларусов до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе (за исключением командных дисциплин). До соревнований не будут допущены лица, активно поддерживающие специальную военную операцию, а также связанные тем или иным образом с армией либо структурами национальной безопасности. Официальные лица не получат аккредитации, во время Игр нельзя будет демонстрировать официальную символику РФ и Беларуси. Летний Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.