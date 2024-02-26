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Песков рассказал о разработке новых критериев для участия россиян в Олимпиаде в Париже
В России существуют разные точки зрения относительно участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Тем не менее поручение Президента Владимира Путина о разработке дополнительных критериев для отбора должно быть выполнено, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Были поручения Президента, существуют разные точки зрения. Поручения должны быть выполнены и должны быть сформированы соответствующие рекомендации», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что глава государства поручил Минспорту России и Олимпийскому комитету страны подготовить предложения относительно участия спортсменов из РФ в Олимпиаде. Об этом помощник Президента РФ Игорь Левитин рассказал на выставке-форуме «Россия».
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