Песков рассказал о разработке новых критериев для участия россиян в Олимпиаде в Париже

В России существуют разные точки зрения относительно участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Тем не менее поручение Президента Владимира Путина о разработке дополнительных критериев для отбора должно быть выполнено, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Были поручения Президента, существуют разные точки зрения. Поручения должны быть выполнены и должны быть сформированы соответствующие рекомендации», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава государства поручил Минспорту России и Олимпийскому комитету страны подготовить предложения относительно участия спортсменов из РФ в Олимпиаде. Об этом помощник Президента РФ Игорь Левитин рассказал на выставке-форуме «Россия».