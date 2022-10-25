Постпред России в Вене раскритиковал Макрона за высказывания о РПЦ

Высказывания Президента Франции Эммануэля Макрона о роли Русской православной церкви в государстве были неуместны. Об этом со ссылкой на постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова сообщает ТАСС.

Ранее на международном форуме «Воззвание к миру» Макрон заявил, что РПЦ, ведомая манипуляциями государства, оправдывает действия России на Украине, и призвал ее противостоять давлению руководства страны.

«Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику. Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — отметил на это Ульянов.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. О ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.