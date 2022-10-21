Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на внутреннем рынке

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Соединенные Штаты в применении двойных стандартов в энергетической политике из-за дешевизны газа на внутреннем рынке и продаже его странам Европы по завышенным ценам. Об этом сообщает РИА Новости.

«<…> американские цены на энергию гораздо ниже, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского Союза в Брюсселе.

При этом Президент Франции отметил, что «североамериканская экономика принимает решения в пользу [своей] привлекательности» и он уважает это. Вместе с тем он обратил внимание на необходимость «искренности в трансатлантической торговле», передает РБК.

На фоне санкций, введенных против России в ответ на специальную военную операцию на Украине, поставки газа из РФ в страны ЕС значительно сократились. Ситуацию усугубила остановка трубопровода «Северный поток», а позднее на «Северном потоке» и так и не запущенном «Северном потоке — 2» произошла диверсия.

Уже в июне США обошли Россию по объему поставок газа в Европу, причем это произошло впервые в истории. А в октябре министр финансов Франции Брюно Ле Мэр констатировал, что Штаты продают СПГ на мировом рынке в четыре раза дороже, чем внутри страны. Он предупредил, что это может привести к ослаблению Европы, а это не отвечает ничьим интересам.