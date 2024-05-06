Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Си Цзиньпин заявил, что Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной
Китай не инициировал кризис на Украине и не является стороной конфликта. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже, передает РИА Новости.
«Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Всё это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», — цитирует заявление китайского лидера Министерства иностранных дел КНР.
Позднее на совместной с Макроном пресс-конференции по итогам переговоров Си Цзиньпин заметил, что Китай решительно выступает против использования кризиса на Украине для провоцирования новой холодной войны.
«<...> мы выступаем против использования кризиса на Украине для очернения третьих стран и перекладывания ответственности <...>», — подчеркнул китайский лидер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»