Си Цзиньпин заявил, что Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной

Китай не инициировал кризис на Украине и не является стороной конфликта. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже, передает РИА Новости.

«Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Всё это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», — цитирует заявление китайского лидера Министерства иностранных дел КНР.

Позднее на совместной с Макроном пресс-конференции по итогам переговоров Си Цзиньпин заметил, что Китай решительно выступает против использования кризиса на Украине для провоцирования новой холодной войны.

«<...> мы выступаем против использования кризиса на Украине для очернения третьих стран и перекладывания ответственности <...>», — подчеркнул китайский лидер.

Специальная военная операция (СВО) проводится уже более двух лет, с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.