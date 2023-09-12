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Маккарти: Комитеты Палаты представителей запустят расследование по Байдену
Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти, представитель Республиканской партии, поручил комитетам палаты начать расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего американского лидера — демократа Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование по импичменту Президента Джо Байдена», — заявил политики.
При этом, по мнению Маккарти, проведенное ранее расследование Палаты представителей подтвердило, что Байден обманывал американцев, заявляя, что не знал о бизнесе членов своей семьи.
В Белом доме назвали анонсированное расследование «экстремальной политикой в худшем ее проявлении» и заявили об отсутствии у республиканцев необходимых для начала процедуры доказательств.
Ранее телеканал NBC рассказал, что администрация Президента США активно готовится к началу процедуры импичмента против Джо Байдена.
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