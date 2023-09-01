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NBC: Белый дом активно готовится к возможному импичменту Байдена
В Белом доме началась активная подготовка к вероятному началу процедуры импичмента Президента США Джо Байдена. В администрации американского лидера уже сформирована команда юристов, помощников и других специалистов, которые дадут «агрессивный ответ», если Республиканская партия инициирует ее, сообщает канал NBC.
Источники отмечают, что ответ готовится уже несколько месяцев. Белый дом твердо намерен выступать против процедуры и выставить ее в качестве «бездоказательной фальсификации». Ведь, как подчеркнул один из помощников в Белом доме, у республиканцев «нет какой-либо доказательной базы».
Ранее стало известно, что республиканцы планировали запустить процедуру уже в сентябре, однако пока им так и не удалось добиться единства в этом вопросе.
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