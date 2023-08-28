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Политика 28 августа 2023 08:01

Конгрессмен Маккарти: Собранная на Байдена информация может привести к импичменту

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что данные, собранные республиканцами, позволяют ставить вопрос об импичменте Президента Джо Байдена. Об этом политик сказал в беседе с телеканалом Fox News.

«Если вы посмотрите на всю информацию, которую нам удалось собрать на данный момент, то поймете, что следующим естественным шагом была бы процедура инициирования импичмента», — сказал Маккарти.

Он заявил, что в Америке сложилась «культура коррупции, которая царит во всей семье Байден» и американская общественность заслуживает знать всю ситуацию.

#Джо Байден
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