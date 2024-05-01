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Новости Татарстана и Казани
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Май в Татарстане начнется с похолодания и небольших дождей
Сегодня, 1 мая, в Татарстане продолжится понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Вероятны небольшие (в том числе в Казани), а местами и умеренные дожди.
Западный и северо-западный ветер силой от 7 до 12 м/с иногда будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ — до 15–18 м/с), о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Днем температура воздуха по региону составит от 11 до 16 градусов тепла (в Казани — от +12 до +14 градусов).
К концу недели в Татарстане, согласно прогнозу метеорологов, ожидаются заморозки и мокрый снег.
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