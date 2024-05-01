Май в Татарстане начнется с похолодания и небольших дождей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 1 мая, в Татарстане продолжится понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Вероятны небольшие (в том числе в Казани), а местами и умеренные дожди.

Западный и северо-западный ветер силой от 7 до 12 м/с иногда будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ — до 15–18 м/с), о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Днем температура воздуха по региону составит от 11 до 16 градусов тепла (в Казани — от +12 до +14 градусов).

К концу недели в Татарстане, согласно прогнозу метеорологов, ожидаются заморозки и мокрый снег.

По шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с считается умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, от 13,9 до 17,1 м/с — крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.