news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре в первый день мая
Скопировать ссылку
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Сегодня вечером и завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Вечером во вторник, 30 апреля, ночью и днем в среду, 1 мая, местами по республике будет дуть сильный северо-западный ветер порывами до 15–20 м/с (в Казани — от 15 до 18 м/с).
Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2