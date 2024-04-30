news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 апреля 2024 17:12

Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре в первый день мая

Скопировать ссылку
Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре в первый день мая
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня вечером и завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Вечером во вторник, 30 апреля, ночью и днем в среду, 1 мая, местами по республике будет дуть сильный северо-западный ветер порывами до 15–20 м/с (в Казани — от 15 до 18 м/с).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.
читайте также
В последний день апреля в Татарстане ожидается до +20 градусов
В последний день апреля в Татарстане ожидается до +20 градусов
#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #сильный ветер
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2