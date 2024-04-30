Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре в первый день мая

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Сегодня вечером и завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Вечером во вторник, 30 апреля, ночью и днем в среду, 1 мая, местами по республике будет дуть сильный северо-западный ветер порывами до 15–20 м/с (в Казани — от 15 до 18 м/с).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.