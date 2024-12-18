На Российский венчурный форум в Казани пригласят 150 экспертов

На XIX Российском венчурном форуме (РВФ) в Казани выступит меньше экспертов, чем раньше, но среди них будут те, кто реально может помочь стартапам-участникам. Об этом «Татар-информу» рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев.

«Основной упор именно на то, чтобы были эксперты, которые действительно могут помочь. Одно дело — помочь советом, другое дело — помочь ресурсом. У нас сегодня есть некая асимметрия в сторону ресурсных экспертов, которые закрывают свои задачи либо как корпорации, либо как фонды и ищут себе проекты», — пояснил Галиев.

Скриншот презентации

Судя по презентации, которую показали на заседании оргкомитета по подготовке РВФ, раньше мероприятие посещали свыше 230 экспертов, а в 2025 году на него пригласят около 150.

При этом число стартапов-участников увеличится втрое. За этап отбора, который продлится до февраля-марта 2025 года, отвечает казанский технопарк «Идея».

Ранее Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин объявил даты XIX Российского венчурного форума, который пройдет в Казани.