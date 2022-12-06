Магдеев вручил 100 тыс. рублей за рождение ребенка у мобилизованного челнинца

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей маме новорождённого ребенка, чей отец призван по частичной мобилизации. Новостью чиновник поделился в своем Telegram-канале.

«Рождение — это настоящее чудо, особенно сейчас, в это непростое время. И чудо нуждается в поддержке, ведь это только кажется, что малышам нужно немного при рождении: только бы мама и папа были рядом. Поэтому мною было принято решение о выделении единовременной денежной выплаты семьям мобилизованных, где родился малыш», — написал мэр.

Магдеев навестил молодую маму — Веру Кошелеву, супругу Александра, который на данный момент проходит боевое слаживание в Казани.

«Я обещал Александру, что здесь, в городе, мы будем помогать семьям наших воинов, и мы держим свое слово», — написал глава Автограда.

Магдеев поздравил семью с наступающим Новым годом, вручил 100 тыс. рублей и подарки от города. «Верю и надеюсь, что маленькая Полина скоро снова увидит своего папу, который вернется с победой домой», — выразил надежду он.

Всего в городе насчитывается 25 жен призванных из запаса, которые ожидают рождения ребенка. Три женщины уже стали мамами.

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