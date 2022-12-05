В Челнах 28 жен мобилизованных получат 100 тыс. рублей за рождение ребенка

В Набережных Челнах 28 жен мобилизованных горожан получат материальную поддержку в 100 тыс. рублей за рождение ребенка. Две из них уже родили — одна мальчика, другая девочку. Об этом на аппаратном совещании рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Мы эту материальную помощь вручаем при выписке, сразу в руки, наличными, чтобы никаких хождений и бюрократии не было. Это из серии „Мы своих не бросаем“. Эти слова должны подкрепляться реальными делами. В Челнах так и делается», — сказал глава Автограда.

Накануне в Челнах состоялась выписка нового жителя города. Молодой отец, призванный по частичной мобилизации, пока проходит боевое слаживание на полигоне Казанского танкового училища. В честь радостного события ему дали увольнительную на сутки. На днях он отправится на следующий этап боевого слаживания.

«Он (мобилизованный — прим. Т-и) до отправки успел подержать на руках сына. Мы вместе с мамами радуемся, когда на свет появляются дети. В преддверии Нового года мы обязательно найдем дополнительные финансовые ресурсы, чтобы поддержать семьи», — отметил мэр.