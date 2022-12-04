В Челнах супругам мобилизованных, родившим ребенка, назначена выплата в 100 тыс. рублей

Каждой супруге мобилизованного жителя Набережных Челнов выделяется материальная помощь по случаю рождения ребёнка в размере 100 тыс. рублей. О таком решении мэр Автограда Наиль Магдеев сообщил в своем Telegram-канале.

Магдеев рассказал, что накануне в Челнах состоялась выписка нового жителя города.

«Сегодня был именно такой трогательный момент — мы встречали нового жителя Набережных Челнов — в семье нашего воина Эдуарда (ему дали увольнительную на один день) и его супруги Алины родился первенец, его назвали Динаром», — написал он.

Магдеев подчеркнул, что, по его мнению, город — это одна большая семья, готовая как поддержать в трудные минуты, так и разделить моменты радости.

«Желаю Алине и Динару здоровья, а Эдуарду вернуться живым и здоровым к своим родным и близким!» — добавил мэр.