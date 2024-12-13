Магдеев рассказал, как Когогин убедил Силуанова построить новое здание драмтеатра

Новое здание русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах удалось построить в том числе благодаря усилиям руководителя ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, которому удалось убедить министра финансов РФ Антона Силуанова. Об этом в ходе торжеств по случаю 55-летия со дня начала строительства автогиганта рассказал глава города Наиль Магдеев, пишет газета «Челнинские известия».

«<...> КАМАЗ решал и решает сложные задачи — не только производственные, но и социальные. Например, развитие высшего образования. Мало кто знает, что русский драмтеатр появился в том числе благодаря личному походу Сергея Когогина к министру финансов Антону Силуанову», — заявил мэр Набережных Челнов.

«И многие проекты, которые не всегда афишируются, делаются благодаря ему. Вместе с нами руководство и коллектив КАМАЗа решает социальные задачи. КАМАЗ и город — это одна единая ткань», — подчеркнул Наиль Магдеев.

Строительство нового здания драмтеатра началось в Набережных Челнах в октябре 2020 года по национальному проекту «Культура». На реализацию инициативы направили более 1,8 млрд рублей, в том числе 1,08 млрд — из федерального бюджета. Новое здание «Мастеровых» 1 сентября 2022-го открыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Подробнее о сегодняшнем праздновании читайте в материале «Татар-информа» 2,5 млн грузовиков за 55 лет: что пожелали КАМАЗу в юбилей Минниханов и Каримов.