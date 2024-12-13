2,5 млн грузовиков за 55 лет: что пожелали КАМАЗу в юбилей Минниханов и Каримов

13 декабря 1969 года началась стройка будущего завода — производителя грузовиков на Каме. На сегодня с его конвейера сошло 2,5 млн автомобилей, которые известны по всему миру. Какую награду получил юбиляр и что, по мнению Минниханова, предприятие значит для республики – в репортаже «Татар-информа».





В 1969-м ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о строительстве комплекса завода. Место было выбрано в Набережных Челнах на берегу Камы — так Камский автомобильный завод стал называться КамАЗ

Фото: commons.wikimedia.org

На КАМАЗе собрано свыше 2,5 млн автомобилей

Строительство завода «КАМАЗ» задумали, так как в СССР возникла необходимость в автомобилях нового типа на дизеле (а не на бензине) с грузоподъемностью от 8 до 20 тонн. Существующие в то время автомобильные заводы не могли справиться с этой задачей.

В 1969-м ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о строительстве комплекса завода. Место было выбрано в Набережных Челнах на берегу Камы — так Камский автомобильный завод стал называться КамАЗ.

Чести начать строительство — вынуть первый ковш земли – удостоился экскаваторщик Михаил Носков, лучший из всех машинистов строительной организации «КамГэсЭнергоСтрой».

КамАЗ объявили ударной комсомольской стройкой, и ежегодно со всех уголков страны сюда приезжало около 40 тыс. человек. Спустя семь лет с конвейера сошел грузовик КамАЗ-5320 с заводским номером 0000001.

Сегодня КАМАЗ остается самым крупным производителем большегрузных автомобилей в России и СНГ. Всего же за 55 лет на КАМАЗе собрано свыше 2,5 млн автомобилей. Юбилейный, 2,5-милионный автомобиль сошел с главного сборочного конвейера автомобильного завода в октябре 2024 года — им стал флагман новейшего поколения К5 КАМАЗ-54901.

Торжественное мероприятие по случаю дня рождения татарстанского производителя грузовиков развернулось в органном зале Набережных Челнов Фото: rais.tatarstan.ru

КАМАЗ — это гордость нашей страны и республики!

Торжественное мероприятие по случаю дня рождения татарстанского производителя грузовиков развернулось в органном зале Набережных Челнов. Обращаясь со сцены к многочисленным гостям, Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал компанию «КАМАЗ» гордостью России.

Как отметил руководитель республики, за свою историю КАМАЗ переживал разные времена. Были тяжелые страницы, связанные с пожаром на заводе двигателей и предбанкротным состоянием.

Однако благодаря системной и четкой работе коллектива автогигант успешно развивается, выпуская самые современные автомобили мирового уровня и осваивая новые сегменты.

Рустам Минниханов назвал компанию «КАМАЗ» гордостью России Фото: rais.tatarstan.ru

«Сергей Анатольевич (Когогин – руководитель предприятия, – прим. Т-и) правильно сказал: 55 лет назад был реализован уникальнейший мировой проект. Здесь был небольшой поселок с 30-тысячным населением. Сегодня Набережные Челны — огромный современный город, второй в нашей республике, где проживают 550 тысяч человек. Я благодарю весь коллектив завода за работу, которую вы проводите. КАМАЗ — это гордость нашей страны и республики!» — заключил Минниханов.

Несмотря на две пятерки в возрасте, КАМАЗ очень молод

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов также выразил гордость за родную республику и обозначил достижения автогиганта в области автомобилестроения.

«Несмотря на две пятерки в возрасте, КАМАЗ очень молод, поскольку находится на острие сегодняшнего технического прогресса. Занимается развитием беспилотных технологий, является лидером электродвижения и занимается развитием водородной тематики», — заметил он.

Альберт Каримов также выразил гордость за родную республику и обозначил достижения автогиганта в области автомобилестроения Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Кроме того, Каримов отметил, что, невзирая на все сложности и вызовы, компания справляется с задачами обеспечения транспортной мобильности в стране.

«Я бы хотел поблагодарить весь трудовой коллектив КАМАЗа за этот большой и напряженный труд. Ну и, конечно, пожелать компании дальнейшего развития, всем сотрудникам здоровья, хорошего настроения и новых трудовых совершений. Поздравляю!» — сказал федеральный чиновник.

За выдающиеся заслуги и в связи с 55-летием со дня основания предприятия коллектив КАМАЗа награжден орденом «За доблестный труд». На праздничном мероприятии Рустам Минниханов вручил награду гендиректору компании Сергею Когогину Фото: rais.tatarstan.ru

Орден «За доблестный труд»

За выдающиеся заслуги и в связи с 55-летием со дня основания предприятия коллектив КАМАЗа награжден орденом «За доблестный труд». Указ о награждении подписал Президент РФ Владимир Путин. На праздничном мероприятии Раис РТ Рустам Минниханов вручил награду гендиректору компании Сергею Когогину.

«Эта награда — большая честь для нас, высокая оценка трудового вклада работников на фоне масштабных политических, экономических и военных вызовов. КАМАЗ стоит на страже интересов Отечества», — сказал Когогин.

Руководитель автозавода заявил, что сегодня все усилия коллектива направлены на разработку и производство продукции для защиты рубежей страны. Также в условиях импортозамещения и налаживания отечественного производства важен выпуск широкого ряда коммерческой автотехники КАМАЗ на новой компонентной базе.

«Это наш вклад в укрепление технологического суверенитета России. Я признателен коллегам за самоотверженность, ответственность и патриотизм, которые они проявляют при выполнении важнейших государственных задач, и поздравляю коллектив компании с высокой наградой», — поздравил коллег глава автогиганта.

Отметим, что такой орден вручается за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.

Сергей Когогин: «Наша компания сегодня известна не только как производитель современных грузовиков, без которых не может быть обеспечена транспортная безопасность страны, но и как источник инноваций, передовых идей и технологий» Фото: rais.tatarstan.ru

«За последние 20 лет мы открыли десятки современных производств»

Сергей Когогин возглавил автозавод в начале нулевых. В обращении к камазовцам и ветеранам компании руководитель заявил, что за последние 20 лет КАМАЗ открыл десятки современных производств, а также внедрил технологии, которые до этого не применялись.

Он подчеркнул, что благодаря таким результатам на улицах российских городов сегодня ездят комфортабельные автобусы и электробусы. В полях и на стройках работают современные грузовики. По дорогам перевозят грузы беспилотники. В карьерах испытываются самосвалы, способные перевозить сотни тонн груза.

«И это не предел для нас», — заявил глава предприятия.

Когогин также особо отметил военную технику КАМАЗа. «Там, где сегодня идут бои, где куется наша победа и будущее страны, наши грузовики — бронированные и обычные — сохраняют жизни бойцов, обеспечивают их боеприпасами и продуктами, являются платформой для вооружений», — сказал он, поблагодарив камазовцев за труд.

Особую благодарность он выразил ветеранам КАМАЗа.

«Мы, дети и внуки, с гордостью несем знамя, поднятое вами 55 лет назад. Созданный вами фундамент является прочной основой для развития, и, как показало время, никакие политические или экономические бури не могут его пошатнуть», — заверил Когогин.

Еще гендиректор добавил, что ему очень приятно возглавлять огромный коллектив, который в своих каждодневных трудовых буднях сохраняет лучшее и строит будущее КАМАЗа. Именно благодаря труду работников КАМАЗ стал компанией с мировым именем.

«Наша компания сегодня известна не только как производитель современных грузовиков, без которых не может быть обеспечена транспортная безопасность страны, но и как источник инноваций, передовых идей и технологий», — отметил Когогин.

В завершение он сказал, что с такой командой единомышленников компания сможет решать любые задачи на благо Родины. «История ярко показывает, что нет преград, способных нас остановить», — подчеркнул руководитель компании.

Михаил Киселев отметил, что за 55 лет своего существования компания прошла путь до лидера автомобильной промышленности Фото: скриншот видео

КАМАЗ стал тем самым аргамаком, который мчится к новым высотам

К поздравлениям присоединился депутат Госдумы, председатель правления Молодежной общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Михаил Киселев. Он отметил, что за 55 лет своего существования компания прошла путь до лидера автомобильной промышленности.

«КАМАЗ стал тем самым аргамаком (порода лошадей, изображен на логотипе компании, – прим. Т-и), который мчится к новым высотам. Именно в юбилей ПАО „КАМАЗ“ мы вновь объединили усилия ради нашей молодежи», — сказал он.

Киселев поблагодарил руководство и сотрудников предприятия за доверие и возможность прикоснуться к большому технологическому автогиганту, быть причастными к отечественному автомобилестроению. Также он пожелал компании новых инновационных решений.

Юрий Казаков также поздравил КАМАЗ с юбилеем и сообщил, что в следующем году трудовую практику на предприятиях автогиганта пройдут более 300 студентов профильного вуза Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ректор КНИТУ Юрий Казаков также поздравил КАМАЗ с юбилеем и сообщил, что в следующем году трудовую практику на предприятиях автогиганта пройдут более 300 студентов профильного вуза.

«Автогигант на Каме — это гордость всей республики и нашей большой страны. Для нашего университета КАМАЗ — это не только флагман российского автопрома, но и надежный промышленный партнер», — отметил он.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул значимость сегодняшнего события, назвав его историческим.

«Автогигант — это наша гордость, судьба, визитная карточка. Благодаря заводу наш город превратился в полумиллионный. Набережные Челны строила вся страна, сюда приезжали лучшие работники, вкладывая свое сердце, душу, отдавая все силы на развитие комсомольской стройки», — сказал Магдеев.

Работникам он пожелал трудиться с полной отдачей, смело внедрять новаторские идеи и разработки, реализовывать перспективные проекты, наращивать боевую мощь Вооруженных Сил Российской Федерации.