Магдеев раскрыл, что земля под строительство горбольницы №5 была изъята у бизнесмена

Земля на проспекте Чулман в Набережных Челнах, предназначенная для строительства нового здания горбольницы №5, была изъята у бизнесмена и возвращена в муниципальную собственность. Об этом на аппаратном совещании рассказал мэр города Наиль Магдеев. Имя бывшего владельца участка мэр называть не стал.

«Это те земли, которые мы в свое время вернули в муниципальную собственность. Сегодня этот участок будет служить не узкому кругу людей, а городскому сообществу. И это правильно и справедливо. Хотя копий было сломано столько вокруг этого. В чем только нас не обвиняли! Но правда жизни победила. Она всегда побеждает. Поэтому мы боролись за правду. На этой земле появился бы коммерческий объект, а теперь появится благодаря нашим усилиям городская больница. Мы победили в этом вопросе», — заявил Магдеев.

Руководитель города также поручил начать активную работу по строительству нового здания для лечебного учреждения.

«Желательно в 2024 году приступить к строительству нового корпуса здания пятой горбольницы. Наступает новый этап, сложный и важный. Мы для этого и служим, чтобы появлялись новые объекты для улучшения качества жизни», — сказал руководитель города, вспомнив премию «Служение».