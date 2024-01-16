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Магдеев Путину: Трудности сплотили муниципальную власть и бизнес
Несмотря на «определенные сложности», крупные отраслевые промышленные предприятия Набережных Челнов продолжили свое развитие. Об этом мэр Автограда Наиль Магдеев доложил Президенту РФ Владимиру Путину на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
По словам докладчика, такого результата удалось достичь благодаря «в первую очередь нашим людям, трудовым коллективам, большому интеллектуальному и промышленному потенциалу».
«Проведена большая работа по импортозамещению. Например, по городу Набережные Челны мы в этом году (2023 году — прим. Т-и) объем отгрузки вышли на 700 млрд рублей — это большой объем — с ростом индекса промышленного производства на 115%», — рассказал Магдеев.
«Несколько слов о КАМАЗе. КАМАЗ — безусловно, сегодня флагман автомобилестроения нашей страны, наш национальный бренд. <…> По итогам года докладываю, что КАМАЗ выпустил более 42 тыс. грузовых автомобилей. И сегодня в условиях специальной военной операции КАМАЗ достойно выполняет все задачи по обеспечению Вооруженных сил <…> боевой техникой», — заметил чиновник.
При этом Магдеев поблагодарил Путина за поддержку, оказанную автогиганту, от имени 50-тысячного коллектива завода, всей республики и полумиллионного города.
«Скажу больше, <…> трудности сплотили нас. Муниципальная власть и бизнес — мы успешно решаем не только производственные задачи, но и решаем успешно социальные задачи. И в первую очередь — по помощи семьям военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, их семей и, безусловно, самое главное — семей погибших наших воинов», — подчеркнул мэр Челнов.
Высокие результаты, достигнутые муниципалитетом, его руководитель связал с успешной деятельностью Правительства РФ, которое, по его оценке, «работает очень быстро, оперативно и эффективно».
В качестве примера Наиль Магдеев упомянул использование Набережными Челнами как моногородом статуса территории опережающего развития. За восемь лет с 2016 года с помощью этого инструмента город сумел «открыть новых 46 заводов, привлечь 33 млрд [рублей] инвестиций и создать 9 тыс. рабочих мест». Кроме того, он пригласил Президента в Челны на пятидесятилетие выпуска первого «КАМАЗа».
В своем ответе Владимир Путин, в частности, предложил муниципальным властям наряду с региональными и федеральными подумать, как и в будущем сохранить подобную сплоченность общества. «Давайте подумаем над этим, это действительно важно», — сказал он.
Помимо этого, глава государства отметил, что успехи Республики Татарстан очевидны, а КАМАЗ является лидером российского автомобилестроения.
Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» проходил в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве 15 и 16 января. Всего было задействовано 35 площадок, которые объединили 700 спикеров и больше 7,5 тыс. участников. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству.
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