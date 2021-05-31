Магдеев потребовал от УФиС активнее агитировать тренеров прививаться от ковида

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев потребовал от руководителя Управления физкультуры и спорта исполкома города активизировать агитацию по вакцинации среди тренеров.

«Ведь с детьми работают — должны и сами защититься, и подопечных обезопасить», — отметил глава города.

По данным горздрава, сегодня в Челнах первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 46 052 челнинца, второй — 34 764 человека. Чтобы выработался коллективный иммунитет, вакцинацией нужно охватить 60% взрослого населения города в возрасте старше 18 лет или 247 тысяч человек.

Как заметил главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев, по темпам вакцинации Автоград отстает от соседей по региону, челнинские показатели также ниже средних республиканских.

«Хороший организационный уровень в последнее время демонстрируют образовательные учреждения Челнов, но перед каникулами надо бы увеличить темпы. А вот в строительной сфере охват оставляет желать лучшего», — обрисовал обстановку Бариев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев также поделился своими наблюдениями по поводу прививочной кампании.

«На днях у нас состоялась церемония награждения юных футболистов на спортивном манеже „Победа“. Возле спортсооружения увидел компанию тренеров и остановился поговорить. Между делом спрашиваю, кто из вас привит на данный момент. Оказался лишь один из семерых. Я смотрю на них и никак в толк не возьму: почему эти крепкие парни не идут прививаться? Ведь с детьми работают: и сами могут заболеть, и стать носителями. Думаю, тут недоработка УФиС. Надо находить аргументы и убеждать людей делать правильный и современный выбор. Посмотрите на директора Центра лечебной педагогики „Чудо-дети“ Асю Кислову. Она нашла подход к своему коллективу — подключила специалиста, сумевшего все разложить по полочкам. И результат не заставил себя ждать — педагоги привились. Вот так, без формализма, и стоит работать в этом направлении. УФиС, возьмите на заметку», — сказал глава города.